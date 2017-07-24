هجوم بمنشار آلي في سويسرا يصيب 5 أشخاص - صحيفة صدى الالكترونية

سويسرا(صدى):

أصيب 5 أشخاص، في هجوم قام به رجل مسلح بمنشار آلي في مدينة شافهاوزن السويسرية.

وأغلقت الشرطة وسط المدينة الواقعة على الحدود مع ألمانيا وتقوم بتمشيطها بحثا عن منفذ الهجوم، مشيرة إلى أنه بعد سماع الشهود أكدوا ان الحادث ليس له روابط إرهابية.

ونقلت وسائل إعلام سويسرية عن المتحدثة باسم شرطة المدينة أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة لمساعدة المصابين و نقلهم إلى المستشفيات كما تحلق مروحيات تابعة للشرطة فوق منطقة وسط المدينة للمساعدة في عمليات التعقب والبحث عن المنفذ.

وأكدت الشرطة أنها حددت هوية المتهم، ونشرت صورا له، وقالت إنه يتحرك في سيارة بيضاء.