إدارة الشباب تشكو اتحاد الكرة إلى الهيئة العامة للرياضة - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب، اليوم الاثنين، تقديم شكوى رسمية إلى الهيئة العامة للرياضة ضد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السعودي برئاسة عادل عزت.

وأوضحت إدارة الشباب أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم لتقاعسه عن اتخاذ اللازم حيال التحقيق في مخالفات مالية ذات أثر رياضي وشبهات جنائية وغيرها من التجاوزات ذات البعد الأمني.

وأضاف الشباب بأن ذلك يأتي لحماية النادي وحقوقه وحماية الرياضة السعودية، كما طلبت إدارة نادي الشباب من الهيئة مباشرة التحقيقات بشكل مباشر أو بالتعاون مع النيابة العامة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأصدر الشباب، بياناً رسمياً نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” جاء على النحو التالي: