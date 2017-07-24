بلدية مكة تزيل المباسط العشوائية وتصادر المواد الغذائية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شنت الفرق الرقابية، ببلدية أجياد الفرعية بمكة المكرمة، حملة موسعة شملت عددا من المواقع، للتأكد من الالتزام بأنظمة واشتراطات المباسط وعرض المواد الغذائية وتنفيذ كافة الشروط الصحية.

وتم خلالها مصادرة كميات كبيرة من الخضار والفواكه المعروضة بطرق عشوائية وإزالة العديد من البروزات والمباسط المخالفة التي تعمل بدون تراخيص نظامية .

وأوضح مدير الإدارة الفنية ببلدية أجياد الفرعية المهندس صالح الصعيدي أن البلدية أزالت جميع المباسط والبروزات التي تدار من قبل المخالفين ، وشملت الإزالة جميع المباسط العشوائية والدكات الخشبية التي تستخدم لبيع المأكولات والفاكهة والمواد الغذائية بطرق عشوائية وتحت أشعة الشمس والغبار ، حيث بلغ عدد المباسط المزالة حوالي (20) مبسط ، مع مصادرة جميع المواد الغذائية والفاكهة وتسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية.