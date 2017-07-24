⁠⁠⁠⁠⁠الهذيلي يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التجارة والاستثمار - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

رفع وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك الأستاذ فهد بن محمد الهذيلي شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الخامسة عشرة.

وعبر عن اعتزازه بالثقة الغالية التي حظي بها من ولاة الأمر -أيدهم الله-، داعياً الله أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء على هذه البلاد في ظل القيادة الرشيدة.

وقدم الهذيلي شكره لمعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لاهتمامه ودعمه ، مؤكداً حرصه على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة منظومة التجارة والاستثمار في هذا الوطن الغالي.