⁠⁠⁠⁠⁠الهذيلي يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التجارة والاستثمار - صحيفة صدى الالكترونية

الهذيلي يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التجارة والاستثمار
رفع وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك الأستاذ فهد بن محمد الهذيلي شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الخامسة عشرة.
وعبر عن اعتزازه بالثقة الغالية التي حظي بها من ولاة الأمر -أيدهم الله-، داعياً الله أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء على هذه البلاد في ظل القيادة الرشيدة.
وقدم الهذيلي شكره لمعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لاهتمامه ودعمه ، مؤكداً حرصه على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة منظومة التجارة والاستثمار في هذا الوطن الغالي.
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