5 إجراءات تحمي جواز سفرك من الفقدان - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

من المشاكل الكبيرة التي قد تواجهك أثناء سفرك هو فقدان جواز السفر، ولتجنب فقدان جواز سفر، هناك عدد من الإجراءات ينبغي على المسافر اتخاذها نشرها موقع “ سي إن ترافلر ” الإلكتروني وهي :

1- في الحالات التي يتم الطلب فيها إبراز أي إثبات شخصي من أي جهة، لا بد من التحقق من ضرورة إبراز جواز السفر، وفي معظم الأحيان تكون نسخة مصورة عن جواز السفر أو رخصة القيادة الدولية كافية. وهذا من شأنه حماية جواز السفر من الفقدان أو السرقة.

2- يجب على المسافر أن يحتفظ بعدة نسخ مصورة عن وثيقة سفره، وخاصة الصفحة الأولى منه، ويفضل الاحتفاظ بهذه النسخ في أماكن متفرقة، في حقيبة اليد، وبين الأمتعة، و في جيوب الملابس.

3- من الضروري أن يعمد المسافر إلى وضع جواز سفره في خزنة يمكن قفلها داخل الفندق، وإن لم تتوفر الخزنة يمكن وضع الجواز داخل حقيبة السفر واقفالها بإحكام.

4- يجب أن يحتفظ المسافر بجواز سفره في مكان بعيداً عن العوامل الجوية كالأمطار والثلوج التي تتسبب بتلفه، وخاصة أثناء التجوال.

5- لا بد من إخفاء جواز السفر بعيداً عن الأنظار أثناء التنقل، إذ يمكن للمسافر أن يضعه في حقيبة خاصة ويربطه على خصره، أو داخل جيوب مخفية داخل ملابسه.