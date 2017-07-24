" نون " تعيّن رئيسا تنفيذيا جديدا لها - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت “ نون ” ، منصة التجارة الإلكترونية التي تستعد لإطلاق نشاطها من منطقة الشرق الأوسط قريباً، والتي تعتبر مشروع مشترك بقيمة مليار دولار أمريكي بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ونخبة من المستثمرين الخليجيين، عن تعيين فراز خالد في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

فراز هو أحد المؤسسين والمدير التنفيذي السابق لشركة “ نمشي ” الرائدة في قطاع تسوق الأزياء عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، وقد باشر مهام عمله بشركة “ نون ” ويقود عملية الإعداد لانطلاقها خلال هذا العام.

ويتمتع فراز بخبرة واسعة في مجال تأسيس وإطلاق وتطوير مشاريع التجارة الإلكترونية في المنطقة، وتتضمن مسؤولياته قيادة فريق متكامل من المهنيين المتخصصين بغية الدفع قدماً بعمليات “ نون ” ، وإطلاقها في السوق وذلك من خلال تأسيس شراكات استراتيجية طويلة الأجل، وتعزيز البنية التحتية للشركة وبشكل خاص في المملكة العربية السعودية، وبناء منصة تكنولوجية قوية تقدم للعملاء تجربة متميزة ذات مستوى عالمي.