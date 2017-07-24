كفى الطائف تطلق برنامج لتوعية 10 آلاف زائر ومصطاف - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أطلقت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف فعاليات برنامج نقي لتوعية و تثقيف المصطافين وزوار المتنزهات و الحدائق الرئيسية بالمحافظة القادمين من داخل المملكة وخارجها.

وتبدأ فعاليات البرنامج بمنتزه الردف الذي يستمر لمدة أسبوع و من ثم ينتقل الفريق المشارك و العيادة المتنقلة لباقي منتزهات المحافظة و الأماكن السياحية .

من جهته أكد المدير المكلف لجمعية كفى الطائف الاستاذ عبدالكريم الزهراني ان البرنامج يهدف لتوعية مرتادي المنتزهات خلال فترة الصيف بالتعاون مع أمانة الطائف وهيئة السياحة والثراث الوطني والمنتزهات الخاصه المسثمرة من قبل رجال الأعمال وقد استفاد من البرنامج في اليوم الاول أكثر من 500 زائر بمنتزة الردف واللذين زاروا المعرض التوعوي والعيادة المتنقلة و تلقوا التوجيه المباشر للعلاج ، كما يهدف البرنامج الى توعية أكثر من 10 الاف زائر ومصطاف من خلال توزيع المطبوعات التوعويه ونشر ثقافة الوقاية خير من العلاج.

هذا وتقيم جمعية كفى سنويا فعاليات متنوعة لمصطافي وزوار الطائف في فترة اجازة الصيف والتي تثمر سنويا عن مئات المقلعين عن السموم وخصوصا من القادمين من دول الخليج للتمتع بأجواء المحافظة.