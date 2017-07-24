" جامعة جدة " تُعلن تفاصيل النسب الموزونة للمقبولين بمقرها - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت جامعة جدة النسب الموزونة للطلاب والطالبات المقبولين في مرحلة البكالوريوس في العام الجامعي المقبل.

وقالت الجامعة إن عدد طلبات اللالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم لمرحلة البكالوريوس من الطلاب والطالبات بلغ ٤٩٢١٨ متقدمًا ومتقدمة، حيث بلغ عدد الذكور 27,211 ، فيما بلغ عدد الإناث 22,007.

من جانبه أوضح عميد القبول والتسجيل في جامعة جدة الدكتور عامر الزائدي أنه تم ترشيح أكثر من ٣٠٠٠ طالب وطالبة للقبول، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين على برنامج التسكين المباشر لاستقطاب الموهوبين بلغ ٢٠٠ حيث تم تخصيص عدد من المقاعد لكل محافظة.

وأشار الزائدي إلى أن أقل نسب موزونة للبكالوريوس تم قبولها في المقر الرئيس للجامعة كانت كالتالي:

طلاب :

المسار العلمي: ٨٢.٣٣

مسار العلوم الإنسانية: ٨٢.٢١

طالبات :

المسار العلمي: ٨٣.٤٥

مسار العلوم الإنسانية:٨٣.٥٢

وأضاف أن النسبة الأدنى للقبول كانت في فرع جامعة جدة بمحافظة الكامل:

طلاب :

المسار العلمي : ٦١.٣٩

مسار العلوم الإنسانية : ٦٢.١٤

طالبات :

المسار العلمي : ٦٣.٩٣

مسار العلوم الإنسانية: ٦١.٥٨

وأوضح أن نسبة القبول في فرع جامعة جدة بمحافظة خليص كان كالتالي:

طلاب :

المسار العلمي: ٧٠.٢٩

مسار العلوم الإنسانية: ٧٠.٠١

طالبات :

المسار العلمي: ٧٥.٥٦

مسار العلوم الإنسانية:٧٨.٠١

وأوضح الدكتور الزائدي أن اختلاف النسب بين فروع الجامعة يخضع إلى شروط من بينها المقاعد المتاحة مقابل الأعداد المتقدمة ويتم النزول بالنسب حتى اكتمال المقاعد.

وأشار إلى أن عمادة القبول والتسجيل في جامعة جدة سوف تبدأ اعتبارًا من الساعة ١٢ ظهرًا اليوم الاثنين باستقبال الاستفسارات حول القبول من خلال حساب العمادة ومن خلال مركز استقبال استفسارات القبول في مبنى رقم ٥ في الفرع الرئيسي للطلاب ومبنى رقم ٤ للطالبات بفرع الشرفية .