⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. خطأ فادح لمصور إم بي سي يضع مسؤول سياحة في حرج - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كشف زيف تصريحات أحد المسئولين عن السياحة، وعرضه لموقف محرج لا يحسد عليه.

وأظهر الفيديو المتداول، المسئول وهو يتحدث مع مراسل إم بي سي عن الألعاب الترفيهية والزوار الذين يأتون للحدائق للاستمتاع بالألعاب الترفيهية، وبينما هو يسترسل في حديثه، إذا بالمصور يعرض لقطات للألعاب والزحاليق وهي خالية من الأطفال، والذي ظهر بالفيديو القرود التي تتزلق على الزحاليق والمراجيح وهي مستمتعة بالألعاب.