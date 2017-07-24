قتلى وجرحى في هجوم إرهابي بتعز - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

هاجم مسلحون إرهابيون مركبة عسكرية في مدينة تعز، عقب ساعات من فض قوات الشرطة العسكرية لاشتباكات اندلعت بين ميليشيات إخوانية وسلفية في المدينة.

وقال مصدر عسكري ، إن مسلحين إرهابيين هاجموا مركبة عسكرية خاصة بقائد الشرطة العسكرية في تعز ما نجم عن مقتل نجله وأحد أفراد الحراسة، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، وتقوم الشرطة بملاحقتهم.

وقال مصدر آخر ، إن مسلحين على متن دراجة نارية هاجموا المركبة التي كانت متوقفة في تقاطع بالمدينة، عقب فض اشتباكات اندلعت بين ميليشيات إخوانية وسلفية في المدينة.