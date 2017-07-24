الجيش الليبي يعدم 20 داعشيًا - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

أعدم قائد القوات الخاصة الليبية، محمود الورفلي، 20 عنصرًا من عناصر تنظيم ” داعش ” رميًا بالرصاص، في مشهد مشابه لإعدام تنظيم ” داعش ” للأسرى.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله، اليوم الاثنين، عملية الإعدام لعناصر ” داعش ” العشرين، حيث انتظموا في أربعة صفوف، وارتدوا كلهم الزي البرتقالي، وتمت تغطية وجوههم برداء أسود، وأطلق الرصاص على رءوسهم.

وقال قائد القوات الخاصة الليبية: إن إعدام عناصر ” داعش ” بالرصاص جاء بعد ثبوت تورط هؤلاء في قتل وخطف وتعذيب وتفجير وذبح أبناء المؤسسة العسكرية خاصة، وأبناء الشعب الليبي عامة.