 الجيش الليبي يعدم 20 داعشيًا - صحيفة صدى الالكترونية

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الجيش الليبي يعدم 20 داعشيًا

الجيش الليبي يعدم 20 داعشيًا
طرابلس(صدى):

أعدم قائد القوات الخاصة الليبية، محمود الورفلي، 20 عنصرًا من عناصر تنظيم ” داعش ” رميًا بالرصاص، في مشهد مشابه لإعدام تنظيم ” داعش ” للأسرى.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله، اليوم الاثنين، عملية الإعدام لعناصر ” داعش ” العشرين، حيث انتظموا في أربعة صفوف، وارتدوا كلهم الزي البرتقالي، وتمت تغطية وجوههم برداء أسود، وأطلق الرصاص على رءوسهم.

وقال قائد القوات الخاصة الليبية: إن إعدام عناصر ” داعش ” بالرصاص جاء بعد ثبوت تورط هؤلاء في قتل وخطف وتعذيب وتفجير وذبح أبناء المؤسسة العسكرية خاصة، وأبناء الشعب الليبي عامة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8847 ] نشر منذ 51 دقيقة

الان كل الليبيين بيصيرون دواعش حتى يقضون عليهم كلهم

[ عدد التعليقات: 1732 ] نشر منذ 44 دقيقة

وعلى الباغي تدور الدوائر .

خلهم يشربون من نفس الكأس إللي سقوه للناس .

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