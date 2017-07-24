 ⁠⁠⁠⁠⁠" داعش " يُعدم أشهر أطبائه في تلعفر العراقية - صحيفة صدى الالكترونية

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⁠⁠⁠⁠⁠” داعش ” يُعدم أشهر أطبائه في تلعفر العراقية

⁠⁠⁠⁠⁠” داعش ” يُعدم أشهر أطبائه في تلعفر العراقية
بغداد(صدى):

قال مصدر، اليوم الإثنين، إن تنظيم داعش في مدينة تلعفر بالعراق، أعدم أحد أبرز أطبائه واعتقل جميع أفراد أسرته.

وأكد المصدر، أن داعش أعلن عبر وسائل إعلامه ” إعدام أبو يوسف المصري أبرز اطباء التنظيم في تلعفر، غربي الموصل، والذي التحق بداعش قبل نحو عامين قادماً من سوريا، مع عائلته، وأنشأ مراكز خاصة بعلاج جرحى داعش ” .

وأضاف المصدر أن “المصري اختفى في ظروف غامضة قبل أسبوع، قبل أن يُعلن إعلام داعش بشكل مفاجئ خبر إعدامه، لكن دون ذكر الأسباب.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8848 ] نشر منذ 55 دقيقة

يذبحون الاطباء السنه ويقولون داعش يذبح الاطباء حقينه
بس عشان تخلى لهم المستشفيات

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