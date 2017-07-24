⁠⁠⁠⁠⁠" داعش " يُعدم أشهر أطبائه في تلعفر العراقية - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

قال مصدر، اليوم الإثنين، إن تنظيم داعش في مدينة تلعفر بالعراق، أعدم أحد أبرز أطبائه واعتقل جميع أفراد أسرته.

وأكد المصدر، أن داعش أعلن عبر وسائل إعلامه ” إعدام أبو يوسف المصري أبرز اطباء التنظيم في تلعفر، غربي الموصل، والذي التحق بداعش قبل نحو عامين قادماً من سوريا، مع عائلته، وأنشأ مراكز خاصة بعلاج جرحى داعش ” .

وأضاف المصدر أن “المصري اختفى في ظروف غامضة قبل أسبوع، قبل أن يُعلن إعلام داعش بشكل مفاجئ خبر إعدامه، لكن دون ذكر الأسباب.