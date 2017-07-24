⁠⁠⁠⁠⁠" داعش " يُعدم أشهر أطبائه في تلعفر العراقية - صحيفة صدى الالكترونية

” داعش ” يُعدم أشهر أطبائه في تلعفر العراقية
قال مصدر، اليوم الإثنين، إن تنظيم داعش في مدينة تلعفر بالعراق، أعدم أحد أبرز أطبائه واعتقل جميع أفراد أسرته.
وأكد المصدر، أن داعش أعلن عبر وسائل إعلامه ” إعدام أبو يوسف المصري أبرز اطباء التنظيم في تلعفر، غربي الموصل، والذي التحق بداعش قبل نحو عامين قادماً من سوريا، مع عائلته، وأنشأ مراكز خاصة بعلاج جرحى داعش ” .
وأضاف المصدر أن “المصري اختفى في ظروف غامضة قبل أسبوع، قبل أن يُعلن إعلام داعش بشكل مفاجئ خبر إعدامه، لكن دون ذكر الأسباب.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8848 ] نشر منذ 55 دقيقة
يذبحون الاطباء السنه ويقولون داعش يذبح الاطباء حقينه
بس عشان تخلى لهم المستشفيات