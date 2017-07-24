آسيوية تحتال على 20 شخصًا في دبي - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

تمكنت امرأة آسيوية من الاحتيال على 20 شخصاً والحصول على 80 ألف درهم منهم، بدعوى قدرتها على توظيفهم في شركة مقابل دفع كل واحد منهم مبلغ 4 آلاف درهم.

وعرضت النيابة العامة في دبي، اليوم الإثنين، قضية المرأة البالغة من العمر 33 عاماً أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، حيث وجهت لها تهم الاستيلاء على أموال الضحايا وتزوير عقود عمل لهم.

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمة زورت 20 صورة عقد عمل غير محدد المدة منسوب صدورها إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين وسلمتها إلى رجل أفريقي ليعطيها لزملائه الضحايا، إلا أنهم فوجئوا بعدم توظيفهم في الشركة التي تعاقدوا معها وأن العقود مزورة فقدموا بلاغاً إلى الشرطة.