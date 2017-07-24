بالصور.. تكريم قيادات ومديري مستشفى " الحجرة " العام على مجهوداتهم - صحيفة صدى الالكترونية

ابراهيم الزهراني(صدى):

كُرِّمَ الدكتور بندر بن صالح الزهراني، المساعد للخدمات الطبية مدير الصيدلية بمستشفي الحجرة العام، نظير جهوده وتميزه، ووجهت إدارة المستشفى الشكر لكل من المدير العام الدكتور عبده الزبيدي، ومبارك الغامدي، مدير الرعاية الصيدلية.

من جانبه؛ أعرب مدير الصيدلية بمستشفي الحجرة، محمد مسعود الزهراني، عن بالغ سروره بإنجازات المستشفى، مقدمًا الشكر لمدير مستشفي الحجرة، عيظه بن حامد المالكي، لدعمه الدائم لجميع الكوادر الصحية والفنية والإدارية بالمستشفى، وتهيئة البيئة المناسبة والمحفزة لتحقيق الإبداع والتميز، سائلاً الله له ولزملائه كل التوفيق والسداد.