مؤشر الأسهم الرئيسي يغلق مرتفعًا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الإثنين، مرتفعًا 2.47 نقطة ليقفل عند مستوى 7263.60 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليار ريال، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 102 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 71 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 94 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات إكسترا، وملاذ للتأمين، وأسيج، والشرقية للتنمية، والإنماء الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسلاك، وولاء، وأسمنت اليمامة، وتبوك الزراعية، وبوبا العربية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 1.93%.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ” نمو ” ، منخفضًا 39.60 نقطة ليقفل عند مستوى 3606.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 89 ألف سهم تقاسمتها 191 صفقة.