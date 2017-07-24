جوجل تزيل أدوات تعديل الفيديوهات من يوتيوب - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت خدمة ” يوتيوب ” لمشاركة الفيديوهات عن خططها لإغلاق ميزة ” محرر الفيديو ” المدمجة بها بحلول 20 سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنه ينبغى على الأشخاص الذين يعملون على مشاريع تعديل فيديوهات طويلة ومباشرة عبر المنصة مراعاة الموعد النهائى لإيقاف هذه الميزة حتى لا تتأثر أعمالهم .

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فكانت المنصة قد طرحت مجموعة من أدوات تعديل الفيديو المضمنة منذ 2010، إلا أنها لم تلقى نجاحا كبيرا، فيما برر أحد مدراء منتديات جوجل أن هذه الخطوة من قبل الشركة جاءت كنتيجة للاستخدام المحدود لهذه المميزات، كذلك فمن المنتظر أن تقوم يوتيوب بإنهاء أداة إنشاء شرائح العرض أيضا فى نفس التاريخ.

يذكر أن أدوات تعديل الفيديو المدمجة يجرى استخدامها من قبل ما يصل إلى 0.1% من جميع منشئى المحتوى، وذلك وفقا لما صرح به متحدث باسم المنصة، مما يجعل استخدامها محدود بشكل كبير.