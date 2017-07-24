 مجلس الوزراء يُعدل نظام التمتع برصيد الإجازات - صحيفة صدى الالكترونية

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مجلس الوزراء يُعدل نظام التمتع برصيد الإجازات

مجلس الوزراء يُعدل نظام التمتع برصيد الإجازات
نايف السالم(صدى):

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الإثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تعديل نظام تمتع الموظف برصيد الإجازات الإعتيادية.

ونص القرارعلى أنه يجوز للموظف طلب التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، بما لا يتجاوز (120) يوماً خلال السنة الواحدة من ذلك الرصيد ومن إجازته العادية المستحقة سنوياً .

وأعطى القرار للجهة التي يتبعها الموظف – وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل – تأجيل طلب الموظف التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية ، أو تخفيض مدة الإجازة ، بشرط الاّ يقل ما يتمتع به الموظف – في حال طلبه – من ذلك الرصيد عن (36) يوماً خلال (ثلاث) سنوات .

وأشار القرار إلى أنه إذا كان الموظف قد تمتع بإجازة عادية من رصيده السابق بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ ، فإن مدة هذه الإجازة تستبعد من رصيده من الإجازة العادية بعد نفاذ هذا القرار .

 


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