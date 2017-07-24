بالفيديو والصور.. ولي العهد يقبل قدم خادم الحرمين أثناء وداعه - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو والصور.. ولي العهد يقبل قدم خادم الحرمين أثناء وداعه
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يقبل قدم والده خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء وداعه اليوم الإثنين.
وأظهر الفيديو الأمير محمد بن سلمان وهو يودع والده خادم الحرمين في قصر السلام بجدة، أثناء السلام على المودعين، وينحني ليقبل قدمه.
القرشي[ عدد التعليقات: 1732 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يحفظهم لنا جميعآ وينصرنا على كل من يريد بنا وبوطننا سوءً .
تروح وترجع لنا في رعاية الله وحفظه يا خادم الحرمين الشريفين .
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 941 ] نشر منذ 7 دقائق
سفرا سعيدا
وعودا حميدا