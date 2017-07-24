بالفيديو والصور.. ولي العهد يقبل قدم خادم الحرمين أثناء وداعه - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يقبل قدم والده خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء وداعه اليوم الإثنين.

وأظهر الفيديو الأمير محمد بن سلمان وهو يودع والده خادم الحرمين في قصر السلام بجدة، أثناء السلام على المودعين، وينحني ليقبل قدمه.