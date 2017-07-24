دبي: موظف يتحرش بامرأة أثناء نومها - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

نظرت محكمة الجنايات في دبي اليوم الإثنين، محاكمة موظف من جنسية دولة عربية قام بالتسلل إلى شقة امرأة والتحرش بها أثناء نومها، وسرق منها مبلغ 500 درهماً.

كانت المجني عليها قد خلدت إلى النوم في غرفتها بداخل شقة تقيم بها في دبي، وفي حوالي الساعة 5.00 صباحاً شعرت بشخص يتسلل، ويرفع الغطاء من عليها ويتحسس جسدها، فصرخت، ما دفعه إلى الهروب، ووحين حضرت زميلاتها في المنزل أكدن لها أنهن شاهدن كذلك شخصاً يدخل غرفتهن ويمسك بهاتف نقال مضيء فصرخوا واعتقدوا أنه غادر المكان، ولم يلحقوا به.

وبتفقد حقيبتها اكتشفت اختفاء مبلغ 500 درهماً، وأنكر المتهم تسلله إلى الشقة أمام المحكمة.