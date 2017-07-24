بالصور.. " التجارة " ترصد 128 مخالفة جولة رقابية على محلات الذهب - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

شنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار الأسبوع الماضي (2670) جولات رقابية على محلات ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (الذهب والمجوهرات) في مختلف مناطق المملكة، وأوقعت 128 مخالفة مرتبطة بالفواتير وعدم وجود تراخيص لمزاولة النشاط وعدم الالتزام باستعمال الموازين وغيرها.

وسجلت التجارة أكبر نسبة مخالفات بشأن الفواتير وبطاقة السعر لعدم تضمنها بيانات تفصيلية عن الأسعار باللغة العربية على الأٌقل بواقع (63) مخالفة، تلتها مخالفة عدم وجود أي من بيانات الفواتير بواقع (32) مخالفة، وسجلت (17) مخالفة عدم التزام محلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة باستعمال الموازين عند البيع.

ورصدت الفرق الرقابية (11) مخالفة عدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط، فيما رصدت مخالفتان عدم دمغ مشغولات المعادن الثمينة المعروضة للبيع بعلامة الصانع أو المستورد، ومخالفتان امتناع عن إعطاء فاتورة للزبائن، ومخالفة عدم دمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقاً لعيارها بأحد العيارات النظامية.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة الجولات الرقابية للوقوف على الأسواق ومنع حالات التلاعب والغش، موضحة أن النظام نص على عدد من العقوبات في شأن الغش في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث أوجب عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.