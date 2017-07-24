⁠⁠⁠⁠⁠شركة أمريكية تكشف عن زراعة شرائح إلكترونية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشفت شركة ” Three Square Market ” للبرمجة، أنها ستكون أول شركة أمريكية تزرع رقائق إلكترونية دقيقة لموظفيها بغرض إتمام بعض المعاملات المالية وتسجيل البيانات.

وقالت الشركة في بيان، إنها ستعرض زراعة الرقائق لجميع موظفيها في الأول من أغسطس، علمًا بأن المشاركة ستكون اختيارية وليست إلزامية، مشيرة إلى أنها تتوقع انضمام أكثر من 50 موظفًا للبرنامج.

وسوف تسمح هذه الرقائق للموظفين بإتمام عمليات الدفع للحصول على الطعام والشراب في غرفة الاستراحة الخاصة بالشركة، بالإضافة لفتح الأبواب، وتسجيل الدخول إلى أجهزة الحاسوب، واستخدام آلة النسخ أو الهاتف، إلى جانب تبادل بطاقات العمل وتخزين المعلومات الطبية.

وستزرع الرقائق تحت الجلد بين الإبهام والسبابة، وستزود بتقنية ما يعرف بـ ” التواصل قريب المدى ” المستخدمة في بعض بطاقات الائتمان وخدمات الدفع عبر الجوال.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة ” تود ويستبي ” : في النهاية ستصبح هذه التكنولوجيا عامة، حيث ستكون هي جواز السفر، ووسيلة استقلال المواصلات، والدفع في جميع معاملات الشراء.