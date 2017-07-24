تقرير: السعوديون الأكثر شراءً للعقارات في تركيا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير حكومية تركية، عن تربع السعوديون في المرتبة الأولى في قائمة مشتري العقارات الأجانب في تركيا خلال شهر يونيو 2017، تلاهم العراقيون والكويتيون، بحسب ما ذكرت مؤسسة الإحصاء التركية.

ووفقًا للتقرير، ارتفعت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا بنسبة 24.8% في يونيو، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تم بيع 1926 عقاراً خلال هذه الفترة. وقد جاءت إسطنبول الأولى بين الولايات في مبيعات العقارات للأجانب بـ903 عقاراً، تلتها أنطاليا وبورصا.

واشترى السعوديون 612 عقاراً والعراقيون 239 والكويتيون بـ136، ليأتي الروس في المرتبة الرابعة بـ115 والبريطانيون بـ87 عقاراً.