ترامب: التغييرات في سياسة أمريكا مثل " تنظيف المجاري " - صحيفة صدى الالكترونية

ترامب: التغييرات في سياسة أمريكا مثل ” تنظيف المجاري “
شبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية إعادة الهيكلة في سياسة الولايات المتحدة، بتنظيف شبكة المجاري.
وأكد ترامب، عقب كتابته ” تغريدته ” ، أنه يجب البدء بوسائل الإعلام، التي تنشر ” الأخبار الكاذبة ” بحسب الرئيس الأمريكي. وفق ما نقلت ” روسيا اليوم ”
وأضاف، أن ” شعار (تجفيف المستنقع) يجب أن يحل مكانه (تنظيف المجاري)، في واقع الحال، فإن الأمور أسوأ من ما يتوقعه أحد ما، ويجب البدء بالأخبار الكاذبة ” .
وغالبا ما ينتقد ترامب الصحافة الأمريكية، متهما إياها بالانحياز ونشر الأخبار الكاذبة.
ووعد أكثر من مرة، خلال حملته الانتخابية ” بتجفيف المستنقع ” البيروقراطي في واشنطن.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8847 ] نشر منذ 1 ساعة
عرف لنفسه ودولته زين كذا بينضفها صح
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1742 ] نشر منذ 1 ساعة
حقا كل اناء مما فيه ينضح , اذا كان مليىء بالقاذورات سينضح قذاره واذا كان ملىء بالمسك سينضح مسكا
alfahd42[ عدد التعليقات: 8847 ] نشر منذ 1 ساعة
نضح صح