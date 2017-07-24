ترامب: التغييرات في سياسة أمريكا مثل " تنظيف المجاري " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

شبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية إعادة الهيكلة في سياسة الولايات المتحدة، بتنظيف شبكة المجاري.

وأكد ترامب، عقب كتابته ” تغريدته ” ، أنه يجب البدء بوسائل الإعلام، التي تنشر ” الأخبار الكاذبة ” بحسب الرئيس الأمريكي. وفق ما نقلت ” روسيا اليوم ”

وأضاف، أن ” شعار (تجفيف المستنقع) يجب أن يحل مكانه (تنظيف المجاري)، في واقع الحال، فإن الأمور أسوأ من ما يتوقعه أحد ما، ويجب البدء بالأخبار الكاذبة ” .

وغالبا ما ينتقد ترامب الصحافة الأمريكية، متهما إياها بالانحياز ونشر الأخبار الكاذبة.

ووعد أكثر من مرة، خلال حملته الانتخابية ” بتجفيف المستنقع ” البيروقراطي في واشنطن.