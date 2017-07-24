 ترامب: التغييرات في سياسة أمريكا مثل " تنظيف المجاري " - صحيفة صدى الالكترونية

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ترامب: التغييرات في سياسة أمريكا مثل ” تنظيف المجاري “

ترامب: التغييرات في سياسة أمريكا مثل ” تنظيف المجاري “
واشنطن(صدى):

شبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية إعادة الهيكلة في سياسة الولايات المتحدة، بتنظيف شبكة المجاري.

وأكد ترامب، عقب كتابته ” تغريدته ” ، أنه يجب البدء بوسائل الإعلام، التي تنشر ” الأخبار الكاذبة ” بحسب الرئيس الأمريكي. وفق ما نقلت ” روسيا اليوم ”

وأضاف، أن ” شعار (تجفيف المستنقع) يجب أن يحل مكانه (تنظيف المجاري)، في واقع الحال، فإن الأمور أسوأ من ما يتوقعه أحد ما، ويجب البدء بالأخبار الكاذبة ” .

وغالبا ما ينتقد ترامب الصحافة الأمريكية، متهما إياها بالانحياز ونشر الأخبار الكاذبة.

ووعد أكثر من مرة، خلال حملته الانتخابية ” بتجفيف المستنقع ” البيروقراطي في واشنطن.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8847 ] نشر منذ 1 ساعة

عرف لنفسه ودولته زين كذا بينضفها صح

[ عدد التعليقات: 1742 ] نشر منذ 1 ساعة

حقا كل اناء مما فيه ينضح , اذا كان مليىء بالقاذورات سينضح قذاره واذا كان ملىء بالمسك سينضح مسكا

[ عدد التعليقات: 8847 ] نشر منذ 1 ساعة

نضح صح

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