مسح يكشف تراجع شعبية الرئيس الفرنسي - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

انخفضت شعبية الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” عشر نقاط خلال الشهر الماضي، بحسب مسح أجرته ” Ifop ” ، كما تراجعت أيضاً شعبية رئيس الوزراء.

وسجلت شعبية ” ماكرون ” 54% في يونيو الماضي متراجعة بشكل كبير لم يحدث منذ عام 1995 أثناء تولي الرئيس الأسبق ” جاك شيراك ” مقاليد الحكم في البلاد.

وأعرب 43% من المشاركين في المسح عن عدم رضاهم عن أداء ” ماكرون ” من 35% في يونيو/حزيران، بينما أشار 7% فقط عن رضاهم الشديد عن أداء الرئيس الفرنسي.

يأتي ذلك بعد استقالة رئيس الأركان بالجيش الفرنسي ” بيير دي فيليه ” بسبب اعتراضه على خفض الإنفاق العسكري.