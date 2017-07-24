مواطنون يتخوفون من ارتفاع فواتير الكهرباء - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، اليوم، أن زيادة عدد أيام الاستهلاك أو انخفاضها عن الثلاثين يوماً لا يؤثر على استفادة المستهلك من نظام شرائح الاستهلاك في الفاتورة الكهربائية.

وكان عدد من المواطنين أبدوا استغرابهم من زيادة عدد أيام الاستهلاك عن 30 يوماً في الفواتير التي وصلتهم، لافتين إلى أن بعض الفواتير تم حسابها بمعدل 37 يوماً، مبدين تخوفهم من أن يؤدي ذلك لإدراج فواتيرهم ضمن شرائح الاستهلاك الأعلى، وبالتالي مضاعفة المبالغ المستحقة عليهم.

وقالت هيئة تنظيم الكهرباء، إنه في حال زيادة فترة الاستهلاك عن 30 يوماً؛ فإن حساب التعرفة باحتساب نصيب اليوم من الشرائح، وبهذا يستفيد المستهلك من الشرائح المخفضة التكلفة للأيام التي تزيد عن 30 يوماً.