" جوازات الرياض " تمدد خدمة تسليم جواز السفر للمواطنين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت جوازات منطقة الرياض، اليوم الإثنين، تمديد خدمة تسليم جواز السفر للمواطنين إلى الساعة الثامنة مساءً من الأحد حتى الخميس طوال فترة إجازة الصيف.

وقال مدير جوازات الرياض اللواء سليمان السحيباني، إن خطوة التمديد فترة التسليم تأتي ضمن مجموعة من الخطوات السابقة التي اتخذتها الجوازات لتسهيل إجراءات المواطنين، مضيفًا أن التمديد سيستمر طوال فترة الإجازة الصيفية، خدمة لمن لا يستطيعون مراجعة الجوازات وقت الدوام الرسمي، لافتاً إلى أن تسليم الجوازات الجديدة أو المجددة مستمر عبر خدمة واصل البريدية.

وأبان أنه تم تخصيص هذا البريد الإلكتروني [email protected] للتواصل وتلقي الاستفسارات من المواطنين.