⁠⁠⁠⁠⁠استطلاع: 7% فقط يرون أن رجال الأعمال يقومون بواجبهم تجاه الوطن - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف استطلاع للرأي أن 7% فقط يرون أن رجال الأعمال يقومون بمسؤولياتهم الواجبة في الأعمال المجتمعية ردًا لجميل الوطن والمواطن.

فيما أكد 87% من العينة المستطلع آراؤها أن رجال الأعمال لا يقومون بواجبهم تجاه الوطن كما يجب من منطلق الشعور بمسؤولياتهم الاجتماعية.

ومن جانبهم رفض 6% القطع بقيام رجال الاعمال الأدوار المنوطة بهم تجاه الوطن.

وصحيفة « صدى » تطلق استطلاعًا للرأي كل أسبوع لاستبيان آراء القراء في كافة المواضيع.