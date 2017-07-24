⁠⁠⁠⁠⁠استطلاع: 7% فقط يرون أن رجال الأعمال يقومون بواجبهم تجاه الوطن - صحيفة صدى الالكترونية

استطلاع: 7% فقط يرون أن رجال الأعمال يقومون بواجبهم تجاه الوطن
كشف استطلاع للرأي أن 7% فقط يرون أن رجال الأعمال يقومون بمسؤولياتهم الواجبة في الأعمال المجتمعية ردًا لجميل الوطن والمواطن.
فيما أكد 87% من العينة المستطلع آراؤها أن رجال الأعمال لا يقومون بواجبهم تجاه الوطن كما يجب من منطلق الشعور بمسؤولياتهم الاجتماعية.
ومن جانبهم رفض 6% القطع بقيام رجال الاعمال الأدوار المنوطة بهم تجاه الوطن.
وصحيفة « صدى » تطلق استطلاعًا للرأي كل أسبوع لاستبيان آراء القراء في كافة المواضيع.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17787 ] نشر منذ 2 ساعتين
بتكلم وبكل وضوح وشفافية
للأسف نعم هذا الحاصل
وهذا الي جالس يصير
قبل فترة مع تأزم الأوضاع والحقيقة مافي أي تأزم
الا في روس بعض التجار
من قاموا بسحب ارصدتهم من البنوك
وأضروا بالسيولة والأقتصاد
غير الي يتبرع بثلث ثروته لبناء مستشفيات خارج الوطن
أو لبناء ملعب استاذ رياضي خارج الوطن
غير أن أغلبهم يغطون على العمال الأجانب
حيث إن الأجنبي هو المستثمر الحقيقي
والمواطن مجرد ديكور بالأسم
أموال طائلة خرجت خارج الوطن
والحمد لله إن الدولة تنبهت لهاالأمور.
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 569 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا والله الا نسبة كبيرة 7% والصحيح ان نسبة قيامهم بالواجب 0%، ولكن الوكاد انهم هم من دمر المواطن وتسبب في خراب بيته وجعله كحتوت ومشرد الله يكفينا شرهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 8847 ] نشر منذ 2 ساعتين
نسبة معقوله او اقل
Adm[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 60 دقيقة
كثيره عليهم 7% مره