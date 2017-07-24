بالصور.. القنصلية المصرية بجدة تحتفل بمرور 65 عاماً على ثورة 23 يوليو - صحيفة صدى الالكترونية

عمرو محمد(صدى):

احتفلت القنصلية المصرية في جدة بالعيد 65 لثورة 23 يوليو، بحضور السفير الدكتور حازم رمضان قنصل عام جمهورية مصر العربية، بمشاركة السفير جمال بالخيور مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة ووكيل وزارة الإعلام وليد بافقيه المدير العام لوزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة، وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء الغرفة التجارية والصناعية بجدة.

كما حضر كبار رجال الأعمال ومنهم محمود عبود العمودي وعبد الخالق سعيد وجمع كبير من رجال الإعلام ومدير عام شركة مصر للطيران ومنسوبي القنصلية المصرية بجدة وأعضاء الأتحاد العام للمصريين بجدة وجمع كبير من أبناء الجالية المصرية وأشقائهم من الإخوة السعوديين .

هذا وقد ألقى السفير الدكتور حازم رمضان كلمة ترحيبية رحب فيها بضيوف الحفل وأشاد بالعلاقات المصرية السعودية الراسخة وتقدم بالشكر لكافة الأجهزة الحكومية على ما تقدم من خدمات لأبناء الجالية المصرية .

واختتم الحفل بتناول العشاء وسط أجوار فلكلورية، وأشاد الحضور بحسن الضيافة والاستقبال.