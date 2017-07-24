الأسهم الأمريكية تفتح مستقرة مع اشتداد موسم نتائج الشركات - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

فتحت الأسهم الأمريكية دون تغير يذكر، اليوم الإثنين في الوقت الذي تتركز في الأنظار على أرباح ألفابت الشركة الأم لجوجل ومع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يبدأ يوم الثلاثاء.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 4.91 نقطة بما يعادل 0.02 بالمئة إلى 21575.16 نقطة وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.02 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 2471.52 والمؤشر ناسداك المجمع 0.47 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 6387.29 نقطة.