بالصور.. العجيري يدشن فعاليات مهرجان صيف النماص 1438 - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح - تصوير ظافر اللامي (صدى):

دشن سعادة محافظ النماص رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، الأستاذ، عبدالله بن عائض العجيري ، مساء أمس الأحد فعاليات وبرامج صيف هذا العام 1438 ، بالإضافة إلى مهرجان التسوق تحت شعار ” صيفنا ألوان ” بحضور مديري الإدارات الحكومية ومشائخ القبائل وأهالي وزوار المحافظة.

وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة وذلك في الساحة المقابلة لحديقة الملك عبد الله حيث اشتمل الاحتفال على كلمة للمحافظ أكد فيها أن نجاح لجنة التنمية السياحية يستمد من توفيق الله ثم من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، من خلال الموافقة على برنامج فعاليات برنامج النماص طابع خاص ” صيفنا ألوان ” 1438 والتي تزيد عن خمسين فعالية تتنوع مابين دينية وثقافية وسياحية واجتماعية ومواقع سياحية وقرى وملتقيات شعبية وذلك من مواقع مختلفة في المحافظة ومراكزها ،من أجل إسعاد المواطن في المحافظة والزائر لها،مبينا أن توجيهات سموهما أدت إلى رفع مستوى الخدمات بالمنطقة وأنمت السياحية الداخلية النقية.

مقدما شكره للجنة التنمية السياحية لهذا العام 1438 على جهودها في تطوير برامج صيف هذا العام والواضحة للعيان وأيضا كل من ساندهم من الإعلاميين والأهالي لإظهار جمال النماص.

مشيرا إلى أن المجال مفتوح لكل ذي رأي سديد أوفكرة رائدة أوعمل هادف يخدم المحافظة أوالسياحة.

داعيا الله ان يحفظ ديننا ووطننا وقيادتنا وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقد توالت فقرات الحفل الخطابي حيث ألقيت قصائد لعدد من شعراء المحافظة نالت استحسان الحضور.

وأوبريت وطني اشتمل على عدد من اللوحات الشعبية الفلكلورية من أداء المنشد عارف الشهري ، وبمشاركة فرقة النماص.

وقد كرم المحافظ الجهات الإعلامية التي ساهمت في تغطية مناشط وفعاليات صيف هذا العام.

بعدها قام محافظ النماص بافتتاح معرض ” ألوان النماص ” والذي حضي بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين والمصورين الفوتوغرافيين من أبناء المحافظة من خلال أعمالهمالإبداعية ، بالإضافة إلى معرض الأسر المنتجة. ولم تكن بعض الإدارات الحكومية غائبة عن المشاركة في هذا المعرض من خلال تلك الأركان التوعوية والتثقيفية.