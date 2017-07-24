عصابة تسرق نفط بـ 7.75مليون دولار في الهند - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

تمكنت شرطة راجاستان من تفكيك عصابة إجرامية متهمة بسرقة أكثر من 50 مليون لتر من أكبر حقول النفط البرية في الهند بواسطة صهاريج مياه .

وأوضح مسؤول الشرطة أن العصابة اشترت أرضاً مجاورة للمصفاة وقامت بحفر نفق من أجل سرقة النفط من الأنبوب الذي تملكه شركة هندوستان بتروليوم التابعة للدولة.

وتم اكتشاف سرقة النفط الخام على مدى 6 سنوات من حقل كيرن، بعد أن أوقفت الشرطة 25 شخصاً الأسبوع الحالي في الصحراء الغربية، لتورطهم في شبكة تهريب متطورة.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن قيمة النفط الخام الذي تم تهريبه بواسطة إحدى الشركات التابعة لشركة التنقيب عن النفط البريطانية العملاقة ” فيدانتا ريسورسز ” بلغت 7.75 مليون دولار.

ولا يزال أكثر من 75 شخصاً بينهم كثير من السائقين والمتعاقدين العاملين في الحقل النفطي في عداد المطلوبين .

ويذكر أن الهند تستورد نحو 82 % من النفط الخام لتلبية حاجاتها من الطاقة.