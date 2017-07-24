 انهيار معبد بوذي في احد الانهار - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 24

    يوليو

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انهيار معبد بوذي في احد الانهار




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