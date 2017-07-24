مدرب الريال: نسعى لخطف السوبر الأوروبي - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

أعرب المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان عن رضائه إزاء أداء الملكي في مباراته أمام مانشستر يونايتد ببطولة كأس الأبطال الودية المقامة بالولايات المتحدة، مشيرا إلى أن فريقه يفعل ما في وسعه للوصول في أفضل حالة ممكنة لكأس السوبر الأوروبي.

وقال المدرب الفرنسي إن :” ما يهم هو البدء في اللعب والمنافسة. نستعد من أجل نهائي ( كأس السوبر الأوروبي ) في الثامن من أغسطس بأفضل صورة ممكنة لمحاولة الفوز ”.

وصرح زيدان :“ أنا سعيد بالمباراة الأولى (في فترة الاستعداد للموسم الجديد). كانت مباراة كاملة وقدم اللاعبون بالشوط الثاني أداء جيدا جدا. أنا راض. ليس لدينا إصابات وكل شيء على ما يرام وهذا هو أهم شيء ”.