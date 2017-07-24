وكيل إمارة الرياض ينوه بالأمر الملكي بإنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

نوه معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بالأمر الملكي الكريم بالموافقة على إنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية وتشكيل مجلس إدارة لها برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز .

وأشار الدكتور السديري إلى المكانة الوطنية والتراثية الحضارية التي تمتلكها الدرعية واصفاً إياها ببوابة التاريخ السعودي بما تختزله من أحداث ووقائع لمسيرة المملكة منذ الدولة السعودية الأولى .

وقال ” حظيت الدرعية باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ أن كان أمير اً لمنطقة الرياض فكان الداعم والموجه الأول في سبيل تطويرها العمراني وتعزيز رمزها الوطني ومراجعة ونشر تاريخ أحداثها ومواقعها فأولى لعدد من الجهات مسؤوليات وكان منها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ” برنامج تطوير الدرعية التاريخية” بالتعاون الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومحافظة الدرعية ودارة الملك عبدالعزيز إلى أمره السامي الكريم بإنشاء هيئة مستقلة مهمتها تطوير بوابة الدرعية “.

وأضاف أن رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لهيئة تطوير بوابة الدرعية يؤكد على الحرص والاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين لتاريخ المملكة وصفاً وموقعاً وحدث وأساساً في رؤية 2030 التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز .

وسأل معاليه الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد العزيزة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله .