2000 زائر يوميا لحديقة الفراشة في المندق - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد الزهراني(صدى):

استقبلت حديقة الفراشة بمنتزه الخلب في محافظة المندق الزوار والمصطافين والذي تجاوز عددهم 25 الف زائر منذ بداية مهرجان صيف المندق 38 ، وتعد حديقة الفراشة من اكبر الحدائق بالمحافظة ويتوفر بها كامل الخدمات التي تهم الزائر اثناء نزهته .

وقال رئيس بلدية المندق المهندس سعيد بن غرم الله الزهراني نائب رئيس لجنة فعاليات الصيف بالمندق أن الحديقة تحتوي على 42 جلسة ذات خصوصية تامة ويتراوح عدد زوارها بين 1500 الى 2000 زائر يوماً ، كما اقيمت بعض الفعاليات ضمن مهرجان صيف المندق داخل الحديقة بتوجيه من محافظ المندق لتغطية كافة الحدائق في جميع مراكز المحافظة بإقامة فعاليات موجهة خصوصاً للزوار .

الجدير بالذكر ان حديقة الفراشة تستقبل زوارها من ساعات الصباح الباكر حتى منتصف الليل، ويتوفر بها كافة المرافق .