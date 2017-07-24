شرطة جازان تطيح باللص العربي - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تمكنت شرطة منطقة جازان من القبض على لص من جنسية عربية كان قد ظهر مع آخر في مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي وهما يسرقان مبلغًا ماليًا كبيرًا كان بحوزة شخص في مطعم بمدينة جازان ثم لاذا بالفرار.

ووضعت إدارة التحريات والبحث الجنائي خطة أمنية متقنة استطاع من خلالها رجال الأمن ضبط مرتكب جريمة السرقة في محافظة أبو عريش بمتابعة مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر القحطاني .

كما تم تحديد موقع المتهم الثاني الذي ساعد مرتكب الجريمة في إحدى مناطق المملكة، ولازال العمل جارياً لإلقاء القبض عليه وإحضاره للمنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة جازان النقيب نايف حكمي أن المتهم اعترف بارتكاب جريمته، ويعتبر هو وزميله من أرباب السوابق الإجرامية وتم التحفظ على المتهم لإحالته مع زميله إلى النيابة العامة والمحكمة الشرعية لينالا جزاءهما الرادع.