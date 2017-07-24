أمير الباحة يستقبل رئيس وأعضاء جمعية إكرام المسنين - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس الجمعية الخيرية لإكرام المسنين بالمنطقة ” إكرام ” الدكتور سعيد بن سعد المرطان يرافقه المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن ابو رياح

وأكد سموه خلال الاستقبال ضرورة توفير الحياة الكريمة لكبار السن وتقديم المساعدات والخدمات والرعاية المميزة لهم, منوهاً بجهود القيادة الرشيدة – أعزها الله – في دعم الأعمال الإنسانية والخيرية لأبناء هذا الوطن لكي ينعموا بالحياة الكريمة .

وتمنى سموه لمنسوبي جمعية ” إكرام ” التوفيق في أعمالهم التي سيكون لها الأثر الإيجابي في قلوب هذه الفئة من المجتمع‪.

من جانبه استعرض الدكتور المرطان مشاريع الجمعية والمخططات التفصيلية لتلك المشاريع التي تزيد تكلفتها عن 100 مليون ريال، مشيراً إلى الرؤية والرسالة التي تهدف لها الجمعية ، المتضمنة توفير الحياة الكريمة وتحقيق الأمان والطمأنينة والاستقرار لمن لا عائل لهم من المسنين في المنطقة، وتقديم خدمات الرعاية المنزلية لهم والإيواء عند الحاجة، معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته الرامية إلى خدمة كبار السن ومن لا عائل لهم‪.

وقدم الدكتور المرطان في ختام اللقاء لسمو أمير منطقة الباحة الرئاسة الفخرية للجمعية .

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري, ومدير عام مكتب سموه أحمد السياري, ومدير عام العلاقات العامة والمراسم بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي .