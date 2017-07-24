1.176 مليار يورو حصيلة حقوق بث الدوري الألماني - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

توقعت تقارير أن بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم ” بوندسليجا ” سيجني ما يقارب 100 مليون يورو ” 116 مليون دولار ” من عائدات البث التليفزيوني لمبارياته خلال الموسم المقبل.

وأضاف تقرير مجلة ” كيكر ” الرياضية أن لايبزج، وصيف البطل ، يعيش حالة من السعادة ، علما بأن عائدات البث التليفزيوني لمبارياته في الموسم الجديد تقل عن ثلث المبلغ الذي سيجنيه بايرن.

وأوضحت الصحيفة أن بايرن سيحصد 7ر97 مليون يورو بالتحديد ليتربع بذلك على القمة، ويليه بوروسيا دورتموند (5ر86 مليون يورو) وشالكه (7ر79 مليون يورو) ، وذلك من عائدات بيع حقوق بث مبارياتهم في البوندسليجا داخل ألمانيا وخارجها.

أما لايبزج، فيحتل المركز الأخير بين فرق البوندسليجا حيث ينتظر أن يحصد 6ر29 مليون يورو، علما بأنه أحرز المركز الثاني لدى عودته إلى دوري الدرجة الأولى.

وأشارت التقارير إلى أن الأندية ال36 المنافسة في مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية ، ستحصل على إجمالي 968 مليون يورو من الحقوق الداخلية و208 ملايين يورو من حقوق التسويق على المستوى الدولي في الموسم المقبل.