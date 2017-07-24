2.5 مليار دولار دعما لـ " غراب " لمواجهة " أوبر " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

توقعت شركة ” غراب ” لتأجير السيارات ومقرها جنوب شرق آسيا الاثنين الحصول على تمويل بقيمة 2,5 مليار دولار، معظمه من ” ديدي شوكينج ” الصينية وعملاقة الاتصالات اليابانية ” سوفت بنك ” ، في وقت تعزز صدارتها في وجه منافستها ” أوبر “.

وستستثمر كل من ” ديدي ” ، الرائدة الصينية في مجال تأجير السيارات، و” سوفت بنك ” ما يقارب من ملياري دولار في ” غراب ” التي تتوقع أن تحصل على الـ500 مليون الباقية من مستثمرين آخرين.

وأفادت ” غراب ” أن التمويل الذي ستحصل عليه هو الأكبر الذي تحظى به شركة دفعة واحدة في جنوب شرق آسيا.

ولدى ” ديدي ” و ” سوفت بنك ” استثمارات أصلا في ” غراب “.