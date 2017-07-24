وزارة الدفاع العراقية توجه رسالة للإعلام الإيراني - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

شككت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين، في معلومات أوردتها وكالة ” فارس ” الإيرانية، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، بخصوص ” تدخل الجيش العراقي حال قيام الدولة الكردية، بعد استفتاء استقلال كردستان “.

ونسبت الوكالة الإيرانية لوزير الدفاع العراقي، عرفان الحيالي، أن ” الجيش العراقي سيتصدى لتقسيم العراق، ولن يسمح بفتنة جديدة ” ، خلال اللقاء الذي جمعه بالأمين العام للمجلس الأعلى القومي الإيراني، علي شمخاني، في طهران.

وأكدت الوزارة أن الخبر الذي نشرته الوكالة الإيرانية (وتناقلته مواقع إلكترونية) عارٍ عن الصحة، ولم يصدر عن الوزير أي تصريح بهذا الشأن، بعدما ردت وزارة البيشمركة مشددة أن ” زمن التهديد ولى وانتهى “.

وذكر وكيل وزارة البيشمركة، سربست لزكين، أن ” استعمال لغة التهديد أمر مرفوض، ونستطيع حماية أنفسنا أمام أي تهديد ومن أي جهة كانت “، مشددًا على أن ” سياسة إقليم كردستان أصبحت واضحة للجميع “.

وقال إن حكومة الإقليم ستستمر على موقفها لحل جميع المشاكل مع الحكومة الاتحادية بالطرق السلمية والحوار ، و علاقاتنا مع الجيش العراقي جيدة جدًّا، ولا زالت كذلك، ونرفض مثل هذه التهديدات.