بالصور.. تغيير شعار الاتحاد المصري لأهداف تسويقية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارا بتغيير شعار الجبلاية خلال الفترة المقبلة، لأهداف تسويقية وتنموية وبداية عهد جديد لشعار أقوى، أسوة بنظيره السعودي.

وأجرى اتحاد الكرة المصري استفتاءً جماهيريًا عبر موقعه الرسمي لاختيار الشعار الجديد لاتحاد الكرة، والذي شهد تفاعلاً كبيراً، في ظل ترحيب الجماهير المصرية بالخطوة التي اتخذها مجلس الإدارة.

وكان من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم الاثنين، لحسم ملف الشعار الجديد، ولكن تم تأجيل الاجتماع بسبب ارتباطات أعضاء المجلس.

وجاءت فكرة تغيير شعار اتحاد الكرة المصري، بعدما أعلن الاتحاد السعودي منذ عدة أشهر تغيير شعاره، عقب تولي المجلس الحالي برئاسة عادل عزت، زمام الأمور خلفاً للمجلس السابق بقيادة أحمد عيد الحربي.