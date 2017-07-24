خلفان: استقلال قطر مرهون بأمن المملكة ليس دعم المد الفارسي - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبى(صدى):

أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي سابقاً الفريق ضاحي خلفان تميم، أن تصريحات أمير قطر تميم بن حمد، حول سيادة واستقلال بلاده تتناقض تماماً مع سياسته الداعمة، لكل من يستهدف أمن واستقرار المملكة.

وقال خلفان في تدوينات على ” تويتر” ، إن استقلال قطر مرهون بأمن المملكة، فدول الخليج لا تستقل عن بعضها، مؤكداً استمرار الإمارات في وقوفها إلى جانب المملكة والقوات اليمنية الشرعية لنصرة الحق.

وأكد أن الإمارات ستقف مع المملكة حكومة وشعباً، ومهما حاولت جزيرة شمعون القطرية مهاجمة الإمارات نحن والمملكة نقاتل مع القوات اليمنية الشرعية لا ميليشيات إيران.

وأضاف خلفان: ” يفترض أن القطري الأبيّ ينتفض على حكومة الانجراف الفارسي، واعيباه المملكة أم إيران، لا والله، المملكة ثم المملكة ثم المملكة “.

وتابع ” تباً لمن يريد أن تُهزم المملكة أمام مشروع التوسع الإيراني، كونوا أصحاب ضمير عربي، التاريخ لا يرحم، أي استقلال هذا الذي يتحدث عنه تميم، إذا انتهت المملكة فلا استقلال لك، استقلالك مرهون بأمن المملكة واستقرارها، لا نستقل نحن عن بعضنا البعض “.

وقال خلفان أن ” كل من تسول له نفسه بأن يقهر المملكة ليُفرح إيران سيكون مصيره الدَّعْس.. نحن مع المملكة أخ مع أخيه، نحن مع المملكة أهل بيت واحد، فاتتكم هذه المعرفة، وقرارنا الخليجي واحد، كلمتنا واحدة ما أجمع عليه الأكثرية هو الأرجح، هذه قيمنا يا تميم لقد أنساكم إياها عزمي وفيصل “.

واختتم: ” يا قطر، من نداء ١ إلى نداء ٢ وضعكم في خطر، ما هذا التشويش الذي خلقته الجزيرة في عمق ثقافة الشباب القطري، كره المملكة والإمارات والعرب عموماً “.