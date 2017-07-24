الرئيس الفلبيني يعلن الحرب على المخدرات - صحيفة صدى الالكترونية

مانيلا(صدى):

تحدث الرئيس الفلبيني ” رودريغو دوتيرتي ” أثناء خطابه السنوي أمام البرلمان اليوم الإثنين، عن انتهاجه لسياسة ” العين بالعين ” لإقرار العدالة في بلاده من خلال حربهعلى المخدرات المثيرة للجدل والتي أدت إلى مقتل الآلاف هناك .

قال دوتيرتي لأعضاء البرلمان أنه أياً كانت مدتها، فالمعركة متواصلة ضد المخدرات الممنوعة، لأنها أصل كثير من الشرور والمعاناة الطائلة .

وتابع دوتيرتي أنه ستتواصل المعركة، بلا هوادة رغم الضغوط الدولية والمحلية، ولن تتوقف حتى يفهم الذين يتاجرون بالمخدرات أن الأجدر بهم التوقف، وإلا فالبديل هو السجن أو الجحيم .

ويذكر أن دوتيرتي قد أحرزفوزاً كاسحاً في الانتخابات الرئاسية بعدما وعد بحملة غير مسبوقة على المخدرات، ومنذ تولى منصبه في 30 يونيو (حزيران) 2016، أعلنت الشرطة عن قتل حوالى 3200 شخص في الحرب التي أعلنها على الممنوعات.

كما قتل أكثر من 2000 شخص آخرين في جرائم متصلة بالمخدرات .