بالفيديو.. مواطن يحرج مذيعة تركية أثناء استضافته - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

بثت قناة تركية حواراً مع سائح سعودي وعائلته في إسطنبول لمعرفة مدى رضاءه من السياحة في بلادهم.

وقال المواطن خلال لقائه الذي جرى في إحدى الأماكن السياحية بتركيا أن سفره هذا لأول مرة برفقة أولاده.

ورداً على سؤال أي المناطق السياحية أفضل؟ قال: “ المناطق الجنوبية في المملكة أفضل من مثيلتها في تركيا وبها ملاهي ” ، مما وضع المذيعة في حرج وجعلها تترك المكان وتنهي التصوير.