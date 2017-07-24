بالفيديو.. مواطن يحرج مذيعة تركية أثناء استضافته - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطن يحرج مذيعة تركية أثناء استضافته
بثت قناة تركية حواراً مع سائح سعودي وعائلته في إسطنبول لمعرفة مدى رضاءه من السياحة في بلادهم.
وقال المواطن خلال لقائه الذي جرى في إحدى الأماكن السياحية بتركيا أن سفره هذا لأول مرة برفقة أولاده.
ورداً على سؤال أي المناطق السياحية أفضل؟ قال: “ المناطق الجنوبية في المملكة أفضل من مثيلتها في تركيا وبها ملاهي ” ، مما وضع المذيعة في حرج وجعلها تترك المكان وتنهي التصوير.
خالد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
أحرج نفسه بأسلوبه وكلامه وحركاته قبل يحرج المذيعة !!
عبدالله[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 48 دقيقة
طيب وايش وداك هناك…قال احرجها قال…
الشهري 15[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 28 دقيقة
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