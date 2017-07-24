" هيئة الرياضة " تعتمد مجالس إدارت 3 أندية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تستعد مجالس إدارة الأندية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للرياضة، لبدء مهام عملها رسمياً استعداداً للفترة المقبلة.

واعتمدت الهيئة العامة للرياضة المجلس الجديد لإدارة نادي أبها بمنطقة عسير، وجاء تشكيله على النحو التالي:

أبها

الدكتور أحمد الحديثي، رئيساً.

عبد العالي الحربي، نائب الرئيس.

خالد عسيري، أمين عام.

عبدالله عسيري، أمين الصندوق.

حسين آل فايع، ومحمد القحطاني، وعلي آل مشعط، وظافر القحطاني، وخالد آل حسن، أعضاء.

نادي النعيرية

محمد المطيري، رئيساً.

جهز المطيري نائب الرئيس.

شبيب العتيبي أمين عام.

علي الجميعة أمين الصندوق.

عبد الله البوعينين، سطام العتيبي، أعضاء.

نادي ذوي الاحتياجات الخاصة

عبد السلام العامر، رئيساً.

خالد اليحيا نائب الرئيس.

مشعان الشمري أمين عام.

سعد الفوزان، أمين الصندوق.

بشير العنزي، أحمد الفايز، بدر اللوقان، أعضاء.