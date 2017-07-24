مركز الملك فهد يقدم مسرحيتين لعشاق المسرح مساء الجمعة القادم - صحيفة صدى الالكترونية

تركية البدر (صدى):

تعرض على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض مساء الجمعة المقبل الموافق 5 ذي القعدة مسرحيتين كوميديتين وذلك ضمن نشاطه المسرحي.

وأوضح المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي محمد السيف أن العرض الأول بعنوان ” عملة معدنية ” بطولة الممثل والمخرج المنذر النغيص، ومن تأليف الكاتب المسرحي عزيز بحيص وإخراج خالد الضويحي، وهي من فئة مسرح ” المونودراما ” أو مسرح الممثل الواحد، أما العرض الثاني فهو بعنوان ” تراعيب ” وهي مسرحية رعب كوميدية يقدمها مجموعة من الممثلين، قام بتأليفها المؤلف أسعد العلايلي وأخرجها فيصل عبدالله.

وذكر السيف أن هاتين المسرحيتين تأتيان في إطار جهود مركز الملك فهد الثقافي وبرامجه حيث يتواصل المركز مع المسرح وجمهوره، مقدما هذه الخدمة الثقافية والفنية مجانا للرجال والنساء، وسيتم عرضهما في القاعة (B)، حيث يرفع الستار الساعة التاسعة مساء .

وأكد السيف على أن المركز سيستمر في نهجه هذا خصوصا في ظل الدعم الذي يحظى به من قبل وزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد العواد، ومتابعته المستمرة لكل ما يقدم للمثقفين خصوصا والجمهور السعودي عموما.