سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن يشارك بحضور احتفال السفارة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعود ، يوم الأحد 23 تموز 2017م ، بحضور حفل استقبال السفارة المصرية الذي أقامه سفير جمهورية مصر الشقيقة لدى الأردن السيد طارق عادل ، بمناسبة الذكرى 65 لثورة 23 يوليو المجيدة .

حضر الحفل عدد من كبار الشخصيات في الأردن من وزراء واعيان ونواب حاليين وسابقين وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين ، وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي كل من الامارات والبحرين والكويت وسلطنة عُمان ، اضافة لحضور عدد كبير من اعضاء السلك الدبلوماسي الاجنبي والعربي المعتمدين لدى الاردن ، وعدد من المدعوين ووسائل الإعلام وأبناء الجالية المصرية.