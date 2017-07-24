سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن يشارك بحضور احتفال السفارة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو - صحيفة صدى الالكترونية

سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن يشارك بحضور احتفال السفارة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو
شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعود ، يوم الأحد 23 تموز 2017م ، بحضور حفل استقبال السفارة المصرية الذي أقامه سفير جمهورية مصر الشقيقة لدى الأردن السيد طارق عادل ، بمناسبة الذكرى 65 لثورة 23 يوليو المجيدة .
حضر الحفل عدد من كبار الشخصيات في الأردن من وزراء واعيان ونواب حاليين وسابقين وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين ، وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي كل من الامارات والبحرين والكويت وسلطنة عُمان ، اضافة لحضور عدد كبير من اعضاء السلك الدبلوماسي الاجنبي والعربي المعتمدين لدى الاردن ، وعدد من المدعوين ووسائل الإعلام وأبناء الجالية المصرية.
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