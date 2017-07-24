" الغذاء والدواء " تقيّم جودة 322 دواء وترفض 997 طلباً لفسح مستحضرات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال إجازة عيد الفطر المبارك 1438هـ، تقييماً لجودة 322 مستحضراً دوائياً بشرياً وعشبياً وبيولوجياً وبيطرياً، كما أصدرت خطابات سماح بـ 70 ” تشغيلة ” لعدد من الشركات، واتخذت الإجراءات النظامية بخصوص 43 بلاغاً من مركز الاتصال الموحد، كما تعامل مفتشو الهيئة بقطاع الدواء مع 8209 طلبات لفسح مستحضرات بمختلف منافذ المملكة، فيما تم رفض 997 منها لعدم مطابقاتها للشروط .

ووافق قسم المتابعة بالمنافذ بـ ” الهيئة ” على تصدير 299766 عبوة، فيما درس قسم الاستيراد 171 طلب استيراد على النظام الإلكتروني ” ابركس ” ، وأصدرت إدارة تراخيص المنشآت 40 موافقة مبدئية لترخيص منشأة، وراجعت الإدارة التنفيذية لسلامة منتجات التجميل 4036 طلب إدراج منتجات وردت على 107 معاملات الكترونية .

كما تعاملت مع 100 حالة بالتغذية العكسية و355 استفساراً الكترونياً، وردت إليها من ممارسين صحيين ومستهلكين وشركات عن الأدوية والأعراض الجانبية.

وقيّمت إدارة الأخطاء الدوائية بقطاع الدواء 64 اسماً تجارياً، تم رفض 17 منها، وأكملت التقرير النهائي لـ 50 مستحضراً طبياً، وأجرت الإدارة التنفيذية للمختبرات 173 تحليلاً لعينات من الأدوية

الطبية البشرية والبيطرية والمنتجات العشبية والتجميلية واختبارات الأحياء الدقيقة والمنتجات الحيوية، كما تعامل المركز الوطني لمعلومات الأدوية والسموم مع 40 بلاغاً وردت إليه .