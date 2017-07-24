مجهول يطمس كاميرا " ساهر " بصبغات ملونة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

تلقت عمليات مرور منطقة الباحة بلاغات عن تعرض جهاز الرصد الآلي للسرعة ” ساهر ” الموجود على طريق الباحة بعد إشارة الزرقاء للطمس بمادة صبغية بيضاء اللون إضافة إلى طمس عدسة كاميرا الرصد.

وقال مصدر إن عمليات الطمس حدثت في وقت متأخر من ليل أمس.

وتعرضت أكثر من كاميرا للطمس في عدد من المواقع خلال فترات متفاوتة، فيما لا يزال البحث جاريًا عن الشخص المتسبب في الطمس والذي عَنْوَن لعملياته بحرف K.

وكان المعتدي على كاميرات الرصد استخدم بخاخاً ذا لون أبيض في طمس الجهاز والكاميرا الموجودة بعد إشارة الزرقاء على طريق الباحة.