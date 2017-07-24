جامعة أم القرى تعتمد نتائج القبول الجامعي للعام القادم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اعتمد مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس نتائج القبول للعام الجامعي 1438/1439هـ لـ 381 15 ألف طالب وطالبة بمقر الجامعة الرئيسي بمكة المكرمة وفروعها بمحافظات الجموم والليث وأضم القنفذة من خلال القبول المباشر والسنة التحضيرية بمساراته الثلاثة .

وأوضح أن المساراته الثلاثة تشارك به الكليات الطبية والصحية، والهندسي الذي تشارك به كلية الهندسة والعمارة الإسلامية، ما عدا قسم العمارة الإسلامية وكلية الحاسب الآلي بكافة أقسامها، والإداري الذي تشارك به كلية العلوم الإدارية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع عميد القبول والتسجيل الدكتور هاشم الصمداني، ووكيل عمادة القبول والتسجيل الدكتور خالد الثقفي.

ودعى عميد القبول والتسجيل الدكتور هاشم الصمداني كافة الطلبة إلى الدخول عبر البوابة الإلكترونية الموحدة للقبول والاطلاع على نتائج ترشيحهم للقبول للعام الجامعي 1438/1439هـ وتأكيد الترشيح اعتباراً من اليوم حتى يوم الجمعية المقبل الموافق لـ 5/11/1438هـ وذلك بناء على الرغبة التي تم إدخالها مؤخراً، مضيفاً أنه لمن لم تتح لهم فرصة الترشيح للقبول سيكون هناك فرصة أخرى للتقديم عبر برنامج السنة التأهيلية والتحضيرية المسائي خلال الفترة من 14- 20 /11 /1438هـ، ومن ثم يتم الإعلان عن النتائج وتأكيد الترشيح للقبول فيها خلال الفترة 28/11-4 /12 /1438هـ .